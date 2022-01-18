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Власти начали искать способ продать ноутбуки с российскими процессорами

«Ъ»: Lenovo, HP и Acer обсуждают выпуск ноутбуков с российским процессором

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минцифры обсуждает с иностранными производителями компьютеров Lenovo, HP и Acer выпуск партии ноутбуков с российскими процессорами. Об этом со ссылкой на источники, близкие к обсуждению инициативы, пишет «Коммерсантъ».

Совещания с представителями компаний проводились на тему локализации производства продукции потребительского рынка вычислительной техники. В ближайшее время, как говорится в протоколе к одной из встреч, должны начаться переговоры по поводу этого эксперимента с крупнейшими розничными торговыми сетями.

По информации ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в планах выпуск 50 тысяч ноутбуков, из них 10 тысяч придется на HP, остальное распределят Lenovo и Acer. Однако, указал он, поиск способа продать такую продукцию может привести только к предприятиям госсектора и силовым структурам, на других покупателей рассчитывать не стоит.

В Минцифры подтвердили планы по производству ноутбуков с отечественными процессорами с 2023 года. Представитель ведомства подчеркнул, что зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой.

Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко рассказал, что компания изучает возможности локализации производства. По его мнению, ускорить процесс могло бы принятие балльной системы для вхождения в реестр отечественного «железа». Это постановление сделало бы тему более понятной для участников рынка. В Lenovo и HP говорить о конкретике отказались, а производитель российских процессоров «Байкал Электроникс» допустил участие в эксперименте.

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Ранее разработчик российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ предупредила, что принятие балльной системы от Минпромторга в нынешнем варианте лишит ее оборудование шанса на участие в гостендерах. Глава компании Александр Ким уверен, что устройства с иностранными процессорами продолжат попадать в реестр отечественной продукции, а заказчики всеми силами будут пытаться приобрести привычное оборудование. Он предложил выделить устройства с российскими процессорами в отдельную категорию, чтобы гарантировать спрос на них независимо от характеристик и качества продукции.

В декабре прошлого года крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах. По общему мнению, оборудование оказалось непригодно к использованию в реальных условиях из-за низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены.

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Платон Щукин
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