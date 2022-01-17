Производитель российских процессоров заподозрил свою ненужность

Предложенные правительством поправки в законопроект об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. К такому выводу пришел Александр Ким, гендиректор разработчика российских процессоров «Эльбрус» компании МЦСТ, сообщает РБК.

Он предупредил, что реализация балльной системы от Минпромторга в нынешнем варианте приведет к ухудшению ситуации. Даже после 2024 года использование процессора российского производства и монтаж материнских плат в России окажутся ненужными для попадания в реестр отечественной продукции.

Такое обстоятельство резко понизит спрос на чипы МЦСТ и других российских поставщиков, что, в свою очередь, сделает невостребованными складские запасы процессоров и комплектующих к ним. Ким заподозрил, что заказчики предпочтут любой ценой приобретать иностранную продукцию, в том числе для объектов критической инфраструктуры.

Глава МЦСТ направил письмо с опасениями в адрес Минфина, Минэкономразвития, Минцифры и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он предложил отказаться от поправок и законодательно отделить оборудование с российскими процессорами от локализованной продукции. То есть вывести последнюю в отдельный сегмент рынка, участники которого будут допускаться до торгов только в отдельных категориях.

Балльная система подразумевает допуск продукции к торгам после выполнения ряда условий, за которые начисляются баллы. Набрать необходимое количество действительно можно будет даже без использования российских процессоров, но в перспективе такая ситуация изменится. Представитель Минпромторга подчеркнул, что требования будут регулярно ужесточаться, и в какой-то момент продукция без российских чипов окажется невостребованной.

Согласно действующему законодательству, к январю 2022 года попасть в реестр отечественной продукции производители систем хранения данных, ноутбуков, компьютеров, материнских плат, SSD-дисков могут только с использованием отечественных процессоров. К 2023 году владельцы объектов критической инфраструктуры (сети связи, энергетические, финансовые, телекоммуникационные и ряд других компаний) смогут закупать продукцию только из этого реестра.

Однако в правительстве уже работают над изменением условий, так как подходящего по параметрам российского оборудования не существует. В конце прошлого года Минпромторг предложил ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники к госзакупкам. Она подразумевает, что заказчик обязан выбрать устройство с российским процессором, если оно подходит под требования. Если же требования сформулированы таким образом, что российского устройства нет, можно закупать локализованную продукцию.

Ранее крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах. По общему мнению, на данный момент оборудование непригодно к использованию в реальных условиях из-за низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены.

Директор по взаимодействию с государственными и общественными организациями «КНС-Групп» (выпускает серверы под брендом Yadro) Наталья Григорьева указала, что весь последний год проходили совещания, где потребители объясняли невозможность перехода на российскую продукцию. Крупнейшие компании подчеркивали, что отечественные процессоры не решают стоящих перед отраслью задач, а кроме того, объемы их выпуска слишком малы.