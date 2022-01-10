Власти нашли способ заставить госкомпании покупать российские процессоры

Минпромторг разработал новые преференции для российской вычислительной техники, чтобы заставить госзаказчиков в обязательном порядке приобретать оборудование с отечественными процессорами. Об этом со ссылкой на проект постановления ведомства, опубликованный в конце прошлого года на портале regulation.gov.ru, пишет «Коммерсантъ».

Власти предложили ввести двухуровневую систему допуска на рынок госзакупок. На первый уровень попадут компьютеры, ноутбуки, планшеты, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и системы хранения данных с российским процессором. На втором останутся те, что входят в реестр отечественной электроники, но используют иностранные решения.

Компаниям придется всегда отклонять заявки из второго уровня, если найдется хотя бы одна заявка из первого. В пресс-службе Минпромторга объяснили, что такой способ позволит «обеспечить безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». Ведомство уверено, что требование стимулирует производителей российской вычислительной техники использовать отечественное оборудование.

Действующее регулирование подразумевает, что госзаказчики должны были начать использовать системы хранения данных с отечественными процессорами еще год назад, а ноутбуки — полгода назад. С 1 января 2022 года применение российских процессоров стало обязательным для всей ключевой вычислительной техники, в том числе ноутбуков и персональных компьютеров. Но выполнить эти требования оказалось невозможно.

В течение прошлого года в правительстве пытались найти способ устранить пробел в законодательстве, чтобы не останавливать госзакупки. В результате компании могут получить право продолжать приобретать зарубежную технику, пока у нее не появится адекватных отечественных аналогов.

Эксперты отмечают, что в нынешнем виде законопроект легко обойти. Для этого заказчику надо будет составить требование таким образом, чтобы техника с российским процессором их требований не удовлетворяла. Впрочем, отмечает совладелец «Систематики» Леонид Гольденберг, излишние условия можно обжаловать в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Директор по развитию «Байкал Электроникс» (выпускает российские процессоры) Виталий Богданов признал, что госзаказчики серьезно сопротивляются закупкам оборудования с российскими процессорами. Однако он предположил, что в ближайшие годы, когда качество российских решений вырастет, проблема разрешится сама собой.

В конце 2021 года крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах. По общему мнению, оборудование непригодно к использованию в реальных условиях из-за низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены. Из плюсов было отмечено только то, что техника в принципе работает.