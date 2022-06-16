Выпуск российских процессоров оказался под угрозой

«Ъ»: «Байкал Электроникс» отменила выпуск процессоров Baikal-S из-за тайваньской TSMC

Компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект серверных процессоров Baikal-S, представленных в прошлом году, из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване. Он оказался под угрозой из-за отказа местной компании TSMC заключать новые контракты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Теперь выпуск и продажа Baikal-S отменены, и, по словам одного из источников, уже произведенные комплектующие для компьютеров и ноутбуков Baikal-M в страну тоже не поступают. Один из собеседников газеты предполагает, что теперь серверов на Baikal-S в России не будет. При этом интерес еще на стадии сигнальной партии, вышедшей в конце 2021 года, был в том числе у крупных потребителей.

На рынок серверных процессоров у «Байкал Электроникс» были большие планы: согласно прошлогодней инвестстратегии, планировалось произвести сначала Baikal-S, а затем другие типы чипов. До конца нынешнего года компания хотела заказать на Тайване 300 тысяч процессоров, к 2025 году вдвое увеличив объемы.

По оценкам участников рынка, компания может отказаться от производства и следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых получила почти шесть миллиардов рублей субсидии от властей. В «Байкал Электроникс» отказались от подробных комментариев, но указали, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

В мае «Байкал Электроникс» столкнулась также с проблемами, вызванными санкциями Великобритании. Из-за ограничений она может остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM. На ней выпускаются все процессоры компании, но для перспективных процессоров Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 куплена только проектировочная лицензия — производственной нет.