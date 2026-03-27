17:59, 27 марта 2026

Доктор Мясников заступился за кофе и усомнился в утверждении Минздрава

Маргарита Щигарева
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников усомнился в утверждении Минздрава России о том, что повышенное употребление кофе уменьшает шансы забеременеть почти в полтора раза. В своем Telegram-канале медик заступился за этот напиток.

Мясников поиронизировал над утверждением о том, что кофе снижает вероятность забеременеть, и прокомментировал его фразой «наконец нашли виноватого в низкой рождаемости». При этом доктор заявил, что связь между излишним употреблением кофеина и снижением фертильности не очень определенная.

«Крупный систематический обзор по женщинам пришел к выводу, что связь кофе/кофеина с временем до беременности и другими репродуктивными исходами неубедительна и неоднородна: часть исследований находила неблагоприятную связь, часть — нет», — добавил специалист.

Данные о связи частого употребления кофе со снижением фертильности содержатся в методических рекомендациях Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации, с которыми ознакомились журналисты. По данным министерства, употребление 500 миллиграммов кофеина (или более пяти чашек кофе) в день снижает шансы наступления беременности почти в полтора раза.

Ранее Мясников ответил людям, которые считают кофе вредным продуктом. Он не согласился с таким мнением и заявил, что этот напиток снижает риски мерцательной аритмии и инфарктов, а также защищает от рака.

