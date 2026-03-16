17:36, 16 марта 2026

Доктор Мясников призвал россиян пить кофе и отказался считать его вредным

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» ответил людям, которые считают кофе вредным продуктом. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он счел данную точку зрения заблуждением.

«У нас все время люди говорят, что кофе [пить] нельзя. Что это, знаете, как шампанское по утрам. Кофе — как грех легкий», — отметил Мясников. Доктор отказался соглашаться с такой точной зрения. Он объяснил, что на самом деле кофе снижает риски мерцательной аритмии и инфарктов, а также защищает от рака, в том числе от онкологических заболеваний печени.

Врач призвал россиян пить кофе и заверил, что напиток продлевает жизнь.

Ранее иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвал два полезных свойства кофе. По словам специалистов, напиток помогает избавиться от усталости и снижает давление.

