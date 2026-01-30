Мужчина выдал себя за агента ФБР и попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджионе

Американец выдал себя за агента ФБР, чтобы освободить из тюрьмы Луиджи Манджионе, расправившегося с миллионером Брайаном Томпсоном. Об этом сообщает NBC News.

35-летний Марк Андерсон прибыл в федеральную тюрьму Нью-Йорка и заявил, что является агентом ФБР и имеет судебный приказ об освобождении заключенного Луиджи Манджионе. Вместо удостоверения мужчина предъявил водительские права и заявил, что у него при себе оружие.

В его рюкзаке, однако, нашли лишь вилку для барбекю и круглый нож, напоминающий резак для пиццы. Работники тюрьмы сообщили, что он швырял в офицеров документы, похожие на исковые требования к Минюсту США.

По данным следствия, Андерсон приехал в Нью-Йорк из Миннесоты из-за проблем с работой и устроился в пиццерию. После ареста в Бруклине магистратский судья постановил оставить его под стражей как склонного к побегу.

Луиджи Манджоне признали виновным в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. В конце 2024 года Манджионе три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев.