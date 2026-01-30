Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:10, 30 января 2026Из жизни

Мужчина выдал себя за агента ФБР и попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджионе

Американец назвал себя агентом ФБР, чтобы освободить Луиджи Манджионе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американец выдал себя за агента ФБР, чтобы освободить из тюрьмы Луиджи Манджионе, расправившегося с миллионером Брайаном Томпсоном. Об этом сообщает NBC News.

35-летний Марк Андерсон прибыл в федеральную тюрьму Нью-Йорка и заявил, что является агентом ФБР и имеет судебный приказ об освобождении заключенного Луиджи Манджионе. Вместо удостоверения мужчина предъявил водительские права и заявил, что у него при себе оружие.

В его рюкзаке, однако, нашли лишь вилку для барбекю и круглый нож, напоминающий резак для пиццы. Работники тюрьмы сообщили, что он швырял в офицеров документы, похожие на исковые требования к Минюсту США.

Материалы по теме:
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов. Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов.Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
13 февраля 2023
«До него никому не было дела» Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
«До него никому не было дела»Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
2 сентября 2023
Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
27 апреля 2024

По данным следствия, Андерсон приехал в Нью-Йорк из Миннесоты из-за проблем с работой и устроился в пиццерию. После ареста в Бруклине магистратский судья постановил оставить его под стражей как склонного к побегу.

Луиджи Манджоне признали виновным в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. В конце 2024 года Манджионе три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

    Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

    Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

    В московскую больницу заказали курьера с наркотиками

    Премьер Туск набросился с критикой на двух польских президентов

    38-летний Джокович вышел в финал Australian Open

    Володин указал Зеленскому «единственно верный путь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok