Пропавшую 40 лет назад девочку нашли живой

В США нашли живой женщину, которая 42 года считалась пропавшей

В США спустя 40 лет полиция разыскала пропавшую в трехлетнем возрасте Мишель Ньютон и предъявила обвинения ее матери. Об этом сообщает People.

В 1983 году мать девочки Дебра Ньютон сообщила мужу Джозефу Ньютону, что нашла новую работу в штате Джорджия. Семья должна была переехать на новое место в полном составе, Дебра уехала первой и взяла с собой Мишель. Больше женщина не выходила на связь с мужем. Когда он приехал в Джорджию, никаких следов жены и дочери он там не нашел. Мужчина обратился в полицию и сообщил об их исчезновении. Девочка и ее мать считались пропавшими больше сорока лет.

В ноябре 2025 года анонимный звонок о местонахождении Дебры Ньютон, поступивший в телепрограмму Crime Stoppers, привел правоохранителей во Флориду. Там они нашли Дебру, живущую под именем Шэрон Нили, и ее дочь. 46-летняя Мишель не подозревала, что она с детства находится в розыске. Дебра Ньютон была арестована и отпущена под залог в 25 тысяч долларов (около 2,2 миллиона рублей).

«Она всегда была в нашем сердце, — сказал телеканалу WLKY Джозеф Ньютон. — Не променял бы момент нашей встречи ни на что в мире». Сама Мишель, воспитанная под другим именем, заявила, что намерена поддерживать обоих родителей в этой ситуации. Ее мать, которая все годы скрывалась под чужим именем и повторно вышла замуж, обвиняется в незаконном удержании ребенка.

