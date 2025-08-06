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17:42, 6 августа 2025Из жизни

Женщина нашла брата через 80 лет после разлуки

В США 80-летняя женщина нашла брата, с которым их разлучили в младенчестве
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В США женщина спустя 80 лет разлуки воссоединилась с братом, о существовании которого не подозревала. Об этом сообщает People.

80-летняя Мариан Гриффин узнала о существовании 81-летнего Дональда Хефке только в июле 2024 года. Брата и сестру разлучили в младенчестве. Это произошло после того, как их мать попала в больницу с серьезной послеродовой депрессией, а отец не смог о них заботиться.

«Я думала, что это мошенничество», — призналась Гриффин, когда дочь Хефке Дениз Бейкер нашла ее после 20 лет поисков. Хефке, служивший в ВВС США, пытался связаться с сестрой еще в 1963 году, но его письма скрывали приемные родители Гриффин.

«Наши дети могли расти вместе, но мы были разлучены», — с горечью отметила Гриффин. Решающей стала случайная находка Бейкер — она обнаружила родственную связь через публикацию сына Гриффин в соцсетях.

Первая телефонная беседа брата и сестры стала эмоциональной. «Он повторял: "Мариан, это действительно ты? Боже мой, я искал тебя всю жизнь!"», — вспоминает женщина. Из-за проблем со здоровьем Хефке не может путешествовать, но Гриффин планирует навестить его во Флориде. «Будет прекрасно увидеться с ним! Нам нужно обсудить все, что с нами происходило эти 80 лет», — сказала она.

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