Женщина выросла в приемной семье и нашла родного деда в соседнем доме

В Великобритании женщина из приемной семьи нашла родного деда в соседнем доме

41-летняя женщина из Великобритании, выросшая в приемной семье, рассказала, как неожиданно обнаружила, что ее родной дед живет в пяти минутах ходьбы от ее дома. Об этом пишет Echo.

По словам Сэмми Уилсон, ей было 16 лет, когда она узнала, что ее удочерили. В 18 лет она получила доступ к записям о своем рождении и благодаря им смогла воссоединиться с биологическими родителями и братом, которые живут в городе Сент-Хеленс. Они и поделились с Уилсон информацией о ее родном деде Сириле Флетчере. Вскоре она нашла и его.

Оказалось, что мужчина живет в Блэкпуле в соседнем с Уилсон доме. «В конце концов я набралась смелости и постучала в дверь, — рассказывает женщина. — Когда он ответил, он сразу понял, кто я, хотя прошло уже 20 лет». Почему Флетчер оказался в другом городе — неизвестно. Пожилой мужчина пережил инсульт и поэтому не может говорить.

От деда Уилсон узнала, что в Блэкпуле также живет его младший брат Рой. Теперь цель женщины — найти его. Как мать четверых детей она считает важным воссоединить семью. Уилсон подчеркнула, что ей повезло успеть провести хоть какое-то время с родными родителями — сейчас их уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что женщина из Грузии почти десять лет искала биологическую семью и неожиданно обнаружила родного отца в друзьях в социальной сети. Оказалось, что мужчина не знал о ребенке и долгое время следил за поисками женщины, ни о чем не подозревая.

