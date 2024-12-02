Женщина почти 10 лет искала родного отца и обнаружила его в друзьях в социальной сети

Женщина из Грузии обнаружила биологического отца в друзьях в социальной сети

Женщина из Грузии почти десять лет искала биологическую семью и неожиданно обнаружила родного отца в друзьях на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишет «Би-би-си».

В 2016 году женщины, которая воспитывала Тамуну Мусеридзе, не стало. Мусеридзе разбирала ее вещи, как вдруг наткнулась на свое свидетельство о рождении с неправильной датой. Женщина стала изучать документы и поняла, что ее удочерили. Тогда Мусеридзе подумала, что была замешана в торговле детьми, распространенной в Грузии, и начала собственное расследование.

О своих поисках Мусеридзе сообщала в социальной сети. Ей потребовалось восемь лет, чтобы найти свою предполагаемую тетю и связаться с ней. Летом 2024 года они сделали тест ДНК и действительно оказались родственницами. От тети Мусеридзе получила номер настоящей матери и позвонила ей. «Она начала кричать, орать, она сказала, что не рожала ребенка и что не хочет иметь никаких дел со мной», — рассказала женщина.

Тем не менее Мусеридзе предоставила матери доказательства их кровной связи и убедила ее раскрыть имя отца. Им оказался Гурген Хорава. Женщина начала искать его в соцсетях и осознала, что все это время мужчина был у нее в друзьях и следил за ее поисками как минимум три года. Выяснилось, что Хорава и предположить не мог, что Мусеридзе является его дочерью.

Вскоре Мусеридзе наконец встретилась с отцом и познакомилась с остальной семьей. Ей удалось узнать, что ее мать и отец не состояли в браке, поэтому когда женщина забеременела, то решила скрыть это. Родив, она отдала ребенка и сбежала. Мусердизе рассказала, что она не может простить этого матери, поэтому они не общаются.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас полицейский неожиданно узнал, что его биологический отец попал в тюрьму за убийство, и помог ему освободиться. Полицейский отметил, что начал заниматься этим вопросом только из-за родственной связи с заключенным.