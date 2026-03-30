Российская певица Полина Гагарина нарядилась в крафтовую бумагу на фото

Российская певица Полина Гагарина показала фото в наряде из необычного материала. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница обернулась в крафтовую бумагу, надев под нее бюстгальтер телесного оттенка. Помимо этого, звезда прикрепила к волосам большой бумажный бант. В данном посте Гагарина подвела итоги прошедшего года, заявив, что чувствует себя счастливой.

Известно, что 27 марта певице исполнилось 39 лет.

Ранее в марте Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике. Звезда разместила снимок без макияжа и посетовала на усталость.