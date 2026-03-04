Реклама

19:42, 4 марта 2026

Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

Певица Полина Гагарина задумалась о круговой подтяжке из-за усталости
Екатерина Ештокина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Певица Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид на фото и задумалась о пластике. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница разместила снимок без макияжа и посетовала на усталость. Она призналась, что спала всего час и столкнулась с задержкой рейса.

При этом звезда заявила, что задумалась о коррекции внешности хирургическим путем. «Начинаю подумывать о круговой подтяжке. Еду снова на работу. Ура!» — написала певица.

В феврале Гагарина высказалась о фигуре после критики за чрезмерную худобу. Знаменитость подчеркнула, что недовольна своим внешним видом.

