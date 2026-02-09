Реклама

Ценности
15:33, 9 февраля 2026Ценности

Гагарина высказалась о фигуре после критики за чрезмерную худобу

Полина Гагарина призналась в недовольстве своей фигурой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Певица Полина Гагарина, которую регулярно критикуют за чрезмерную худобу, высказалась о фигуре. На эту тему она поговорила с Ксенией Собчак в шоу «Что о тебе думают?».

38-летняя знаменитость призналась, что на данный момент недовольна своим внешним видом. «Я уже долгое время не могу привести себя в порядок, потому что я жру! Да, это правда. Наверное, с 38 лет это началось. Не знаю, что происходит, но я прямо хочу есть», — посетовала она.

В январе Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини. «На грани анорексии, о своих детях подумайте, зачем себя так истощать, ради чего?», «Как-то выглядит Полина как худосочная девочка-подросток», — высказались поклонники в многочисленных комментариях под снимком в купальнике.

