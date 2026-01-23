Реклама

Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини

Екатерина Ештокина

Фото: @gagara1987

Певица Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини. Снимки и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница запечатлела себя в откровенном образе в зеркале, демонстрируя фигуру с рельефным прессом. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

Пользователей сети взволновала фигура Гагариной, о чем они написали в комментариях под постом. «На грани анорексии, о своих детях подумайте, зачем себя так истощать, ради чего?», «Одни кожа и кости, хлебушка бы да с пельмешками», «Как-то выглядит Полина как худосочный девочка-подросток», «Ну и что здесь красивого?» — высказались они.

В молодости Гагарина страдала лишним весом после рождения первого ребенка. Тогда цифры на весах достигли 88 килограммов. Однако с годами исполнительница смогла постройнеть.

В января 2022 года Полина Гагарина удивила фанатов чрезмерной худобой на пляжном фото. Поклонники выразили беспокойство по поводу фигуры звезды.

