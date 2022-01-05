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Полина Гагарина удивила фанатов чрезмерной худобой на пляжном фото

Фанаты Полины Гагариной выразили свое беспокойство по поводу ее фигуры на фото в бикини

Фото: @gagara1987

Российская поп-певица Полина Гагарина поделилась пляжным фото и удивила поклонников чрезмерной худобой. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 34-летняя исполнительница запечатлена в полный рост на территории отельного комплекса на Мальдивах. Гагарина снялась в черном комплекте бикини, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. Публикация набрала больше 106 тысяч лайков.

Фанаты выразили свое беспокойство по поводу фигуры звезды. «Зачем это показывает? Нужно поправиться», «Скелет, но красивый», «Что-то Полина совсем отощала», «Кожа да кости. Это уже болезнь», «Скоро ветром уносить начнет», «Боже, какая худая! Это уже похоже на анорексию», — высказывались они.

В декабре сообщалось, что Полина Гагарина переехала в новый дом. Она назвала жилье домом мечты, отметив, что в нем у каждого из ее двоих детей есть собственная комната. Поклонники артистки поздравили ее с переездом в сети.

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Карина Черных
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