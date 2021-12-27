Полина Гагарина переехала в новый дом

Российская поп-певица Полина Гагарина рассказала, что вместе с семьей переехала в новый загородный дом. Артистка поделилась новостью с подписчиками в Instagram.

Певица назвала новое жилье домом мечты, отметив, что у каждого из ее двоих детей есть собственная комната. По словам Гагариной, она должна будет уговорить дочь засыпать в своей кровати. «Я надеюсь, что все пройдет гладко и мы быстро договоримся», — отметила певица.

Подписчики в комментариях поздравила Гагарину с переездом. «Это счастье переезжать в дом мечты!!!», «Ура! С новосельем!», «Искренне поздравляю вашу семью с переездом», «Счастья в новом доме!!!» — написали поклонники артистки под публикацией.

В августе 2021 года Гагарина рассказала о процессе строительства жилья, назвав его бесконечным. Артистка пожаловалась на долгие сроки и посоветовала тем, кто планирует строить собственный дом, отказаться от подобной затеи.