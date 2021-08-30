Полина Гагарина рассказала о «бесконечной стройке» дома

Российская поп-певица Полина Гагарина рассказала, как продвигается строительство ее загородного дома. Артистка назвала процесс бесконечным. Своими эмоциями она поделилась в сторис в Instagram.

Гагарина поделилась с подписчиками видео, на котором она сидит среди плетеной мебели. Певица пожаловалась на долгое строительство, отметив, что оно «просто не заканчивается». «Друзья, если вы задумаете вдруг строить дом когда-нибудь, передумайте прямо сейчас», — сказала Гагарина.

Артистка также рассказала о подробностях выбора зеркала в одну из комнат дома. Певица выбирала между тремя вариантами: в глянцевой раме и двумя в деревянных. Меньше всего Гагариной понравился последний вариант с рамой изогнутой неправильной формы.

Ранее Полину Гагарину обвинили во лжи из-за съемок клипа на песню «Вчера». В ролике героиня певицы выполнила сложный трюк — прыжок из автомобиля на дорогу. После публикации клипа каскадер опровергла слова артистки о самостоятельном выполнении элемента, отметив, что «на площадке работала профессиональная команда постановщиков».