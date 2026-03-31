Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:29, 31 марта 2026Культура

Билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым раскупили за день

KP.RU: Билеты на четыре показа «Гамлета» с Юрой Борисовым раскупили за один день
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Билеты на четыре показа спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова раскупили за один день. Об этом сообщает KP.RU.

Постановку представят публике 14, 15, 20 и 21 мая. Билеты поступили в продажу 16 марта и были распроданы в тот же день. Их стоимость составила от 4,5 до 35 тысяч рублей. Отмечается, что половина билетов была реализована онлайн, другая половина продана через кассу с правом покупки не более двух билетов в одни руки.

Главную роль в «Гамлете» исполнит номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Также в спектакле задействованы Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская. Режиссером постановки стал Андрей Гончаров.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова назвала дурачком своего однокурсника Юру Борисова. Актриса предположила, что большую роль в карьере Борисова сыграла его жена Анна Шевчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok