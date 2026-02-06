Реклама

Звезда «Папиных дочек» назвала дурачком Юру Борисова

Актриса Дарья Мельникова: Юра Борисов обязан своим успехом жене Анне Шевчук
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова высказалась о своем однокурснике Юре Борисове, который получил номинацию на премию «Оскар» в 2025 году. Мнением об актере она поделилась на подкасте «Не мамкай!».

Мельникова вместе с Борисовым училась в Щепкинском училище. По ее словам, однокурсники были рады за Юру, но новость их шокировала.

«На курсе он что-то непонятное исполнял. Хотя было изначально ясно, что он талантлив, но он всегда был немножко… дурачок», — поделилась Мельникова.

Актриса предположила, что большую роль в карьере Борисова сыграла его жена Анна Шевчук. «Это та самая история, где за великим мужчиной стоит великая женщина. Это история победы Ани Шевчук», — считает Мельникова.

Юра Борисов наиболее известен по фильмам «Анора», «Пророк. История Александра Пушкина», «Бык», «Калашников», «Купе номер 6». В январе 2025 года актер стал первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана.

