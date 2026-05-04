Зеленского назвали поехавшим из-за слов о Белоруссии

Соскин: Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии могут испортить его визит в Армению

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами в адрес Белоруссии может испортить свой визит в Ереван. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Так он прокомментировал слова Зеленского о «специфичной» активности Белоруссии на границе с Украиной. «Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване, где ты своими руками испортил переговорный фон», — сказал эксперт.

Он также отметил, что украинский лидер вновь продемонстрировал незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта По словам Соскина, пока Россия готова к переговорам, Зеленский «ищет врагов» и «попрошайничает».

Ранее Зеленский предупредил Белоруссию, что Украина готова отреагировать на любую агрессивную активность против нее.