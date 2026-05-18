Москвичам назвали срок ухода жары

Гидрометцентр: Жара в Московском регионе спадет к выходным

В Москве и области на неделе ожидается аномально жаркая погода до плюс 32 градусов Цельсия. Жара спадет к выходным, однако температура 23 и 24 мая все еще будет выше нормы, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В Москве максимальная температура будет достигать плюс 30-32 градуса. С понедельника, 18 мая, по пятницу, 22 мая, среднесуточные значения будут превышать норму на 8-9 градусов. В выходные температура понизится, и аномалия существенно уменьшится, но останется положительной.

В понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Tемпература в Москве окажется на уровне плюс 28-30 градусов, по области — плюс 26-31 градус. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 19 мая, также небольшая облачность, без осадков. Ночью в Москве плюс 14-16 градусов, в центре города до плюс 17-19 градусов, по области — плюс 12-17 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем в Москве плюс 30-32 градуса, по области — плюс 27-32 градуса, ветер восточный 5-10 метров в секунду.

В среду, 20 мая, небольшая облачность, без осадков. Ночью в Москве плюс 15-17 градусов, в центре города 18-20 градусов, по области плюс 12-17 градусов. Ветер восточный 2-7 метра в секунду. Температура днем — плюс 30-32 градуса, по области — плюс 27-32 градуса, ветер восточный 4-9 метров в секунду.

В четверг, 21 мая, ночью небольшая облачность, без осадков. Ночью в Москве плюс 15-17 градусов, в центре города плюс 18-20 градусов, по области плюс 12-17 градусов. Ветер ожидается восточный 2-7 метров в секунду. Днем переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 29-31 градуса, по области ожидается плюс 26-31 градус. Ветер будет дуть восточный 4-9 метра в секунду.

В пятницу переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ночью от плюс 12 до плюс 17 градусов, днем плюс 26-31 градус. Ожидается ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

В субботу, 23 мая, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 12-17 градусов, днем плюс 19-24 градуса. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что аномальная жара в столичном регионе обусловлена приходом из Средней Азии тропосферного гребня. Дожди и грозы к концу недели принесут воздушные массы с Черного и Каспийского морей.