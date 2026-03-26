09:13, 26 марта 2026

Поставки одного вида продукции из Европы в Россию упали до минимума

РИА Новости: Ввоз оливкового масла из ЕС в Россию упал до минимума за 2,5 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

По итогам января 2026-го стоимость экспорта оливкового масла из Евросоюза (ЕС) в Россию упала до минимума за 2,5 года и составила 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне 4,7 миллиона евро. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость европейского экспорта оливкового масла в Россию сократилась на 200 тысяч в денежном выражении.

В последний раз сопоставимые по размеру суммы фиксировались в июле 2023 года. Тогда показатель составил 4,4 миллиона евро. В январе 2026-го крупнейшими поставщиками этого вида продукции на российский рынок среди европейских стран остались Италия (2,7 миллиона евро), Испания (1,2 миллиона) и Греция (352,9 тысячи).

В январе европейские экспортеры также заметно сократили поставки еще двух видов продукции. Речь идет о косметике и средствах по уходу за кожей. В начале 2026 года суммарная стоимость поставок этих товаров из ЕС в Россию снизилась до 34,5 миллиона евро. Достигнутый результат оказался минимальным для этого месяца с 2005 года.

