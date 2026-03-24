Поставки двух видов европейской продукции в Россию обрушились

Экспорт косметики и средств по уходу за кожей из ЕС в Россию упал до минимума

По итогам января 2026 года экспорт косметики и средств по уходу за кожей из Евросоюза (ЕС) в Россию упал до минимума для этого месяца с 2005-го. О резком падении поставок этих видов европейской продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

За отчетный период российские импортеры приобрели у европейских поставщиков вышеуказанных товаров на общую сумму в 34,5 миллиона евро. Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне 41,3 миллиона. Таким образом, стоимость импорта за 12 месяцев просела на 19,7 процента, или на 6,8 процента.

Главными поставщиками этих товаров на российский рынок среди европейских стран оказались Франция с результатом в 15,7 миллиона евро, а также Германия (6,9 миллиона), Польша (4 миллиона), Бельгия (2,1 миллиона) и Италия (1,8 миллиона), уточнили аналитики.

В последний раз сопоставимый по деньгам импорт этих видов продукции из ЕС в Россию фиксировался в январе 2005 года. Тогда стоимость поставок европейской косметики и средств по уходу за кожей на внутренний рынок РФ оценивалась в 33,5 миллиона евро.

После ввода масштабных антироссийских санкций властями ЕС российские импортеры косметики стали покупать больше косметики в азиатских странах. Так, по итогам января-октября прошлого года суммарная стоимость поставок этой продукции из Южной Кореи в РФ увеличилась почти на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла 302,7 миллиона долларов. Самой востребованными видами продукции стали средства для ухода за кожей, макияжа глаз и губ.