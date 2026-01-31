Реклама

18:00, 31 января 2026Спорт

Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до турниров с флагом и гимном
Андрей Стрельцов
Фото: Murad Sezer / Reuters

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

31 января в ОАЭ состоялось заседание совета World Taekwondo, в ходе которого было принято решение вернуть россиян и белорусов на соревнования под флагами стран. Помимо взрослых спортсменов, до турниров будут допущены и юниоры. Это решение вступает в силу незамедлительно.

В конце января международные федерации начали допускать до турниров с флагом и гимном российских спортсменов-юниоров. Так, право выступать на соревнованиях получили отечественные борцы, пятиборцы, а также бейсболисты, софтболисты и керлингисты.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

