Российских юниоров допустили к турнирам с флагом и гимном еще в одном виде спорта

Российских юниоров допустили к турнирам с флагом и гимном в пятиборье

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что российских юниоров допустили к турнирам с флагом и гимном в пятиборье.

Решение принял исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM). Дегтярев рассказал, что юниоры из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к международным турнирам с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.