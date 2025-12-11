Реклама

19:45, 11 декабря 2025Спорт

МОК рекомендовал допустить российских юношей до турниров с флагом и гимном

МОК рекомендовал допустить юношей из России до турниров с флагом и гимном
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации «Внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время», — заявили в МОК.

В организации добавили, что все рекомендации по недопуску до турниров взрослых российских спортсменов сохраняются. Там также допустили, что со временем их могут пересмотреть.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

