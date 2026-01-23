Российских борцов до 24 лет допустили до международных турниров с флагом и гимном

UWW допустил российских борцов до 24 лет до турниров с флагом и гимном

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских спортсменов в возрасте до 24 лет до международных соревнований с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По словам функционера, вопрос по допуску взрослых россиян до турниров с флагом и гимном пока остается открытым. «Он будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний бюро UWW», — заявил Мамиашвили.

В апреле 2023 года UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.