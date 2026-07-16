Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:23, 16 июля 2026Моя страна

Россиянам раскрыли места для наблюдения за «пасущимися» метеорами

Астроном ПНИПУ Бурмистров: Метеорный поток Южные дельта-Аквариды лучше наблюдать в парке
Мария Винар

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Астроном Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров раскрыл лучшие места для наблюдения за метеорным потоком Южные дельта-Аквариды. Его комментарий приводит Ura.ru.

Жители России смогут наблюдать с середины июля и почти до конца августа уникальный звездопад. Так, на небе можно будет заметить метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности. За это их назвали «пасущимися», пояснил эксперт.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет особенно активен в ночь с 30 на 31 июля — при ясном небе ожидается до 25 вспышек в час. Однако Бурмистров предупредил, что уличные фонари и подсветка зданий могут стать главными помехами для наблюдения за звездопадом. В связи с этим специалист посоветовал заранее выехать за город или выбрать место в парке на окраине города. При этом, чтобы увидеть максимальное количество падающих звезд, астроном порекомендовал найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы и мысленно провести через них линию вверх к так называемой Полярной звезде, а затем повернуться к ней спиной.

Ранее стало известно, что россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
    Экс-совладельца FESCO Рабиновича объявили в международный розыск
    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны
    Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей
    62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах
    Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве
    Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже
    Луна обрушилась на Киев и Байдена
    Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok