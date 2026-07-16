Россиянам раскрыли места для наблюдения за «пасущимися» метеорами

Астроном ПНИПУ Бурмистров: Метеорный поток Южные дельта-Аквариды лучше наблюдать в парке

Астроном Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров раскрыл лучшие места для наблюдения за метеорным потоком Южные дельта-Аквариды. Его комментарий приводит Ura.ru.

Жители России смогут наблюдать с середины июля и почти до конца августа уникальный звездопад. Так, на небе можно будет заметить метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности. За это их назвали «пасущимися», пояснил эксперт.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет особенно активен в ночь с 30 на 31 июля — при ясном небе ожидается до 25 вспышек в час. Однако Бурмистров предупредил, что уличные фонари и подсветка зданий могут стать главными помехами для наблюдения за звездопадом. В связи с этим специалист посоветовал заранее выехать за город или выбрать место в парке на окраине города. При этом, чтобы увидеть максимальное количество падающих звезд, астроном порекомендовал найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы и мысленно провести через них линию вверх к так называемой Полярной звезде, а затем повернуться к ней спиной.

Ранее стало известно, что россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды.