В Москве установили унитаз из снега

На северо-востоке Москвы во дворе ЖК установили унитаз из снега

На северо-востоке Москвы во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) установили унитаз из снега. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о жилом комплексе «Грин Парк», расположенном на улице Березовая аллея. На записи, сделанной местной жительницей, можно заметить вылепленную из снега фигуру, которая напоминает унитаз без крышки. Вместо чаши автор «приспособления» вырыл небольшое углубление в снегу. «Кто находится в пути и у кого придавило на клапан — вот, пожалуйста, присаживайтесь. Пит-стоп», — со смехом прокомментировала увиденное девушка. «Но за собой лучше снежком засыпать, а то никакой культуры», — добавил автор публикации, заметивший, что кто-то уже успел воспользоваться необычным устройством.

