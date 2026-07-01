Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 1 июля 2026Наука и техника

Назван неожиданный фактор тяжелого течения диабета

Front Med: Эмоциональное отношение к болезни сильнее ухудшает состояние людей при диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gpointstudio / Magnific

Эмоциональное отношение к своему заболеванию может сильнее влиять на состояние людей с диабетом, чем объективная тяжесть болезни. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные 438 взрослых с сахарным диабетом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Исследователи выяснили, что наибольший вклад в развитие диабетического дистресса вносили тревога, страх перед болезнью и склонность преувеличивать возможные последствия симптомов. При этом само восприятие тяжести заболевания оказалось не связано с уровнем психологического стресса.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Анализ также позволил выделить три группы пациентов: с низкой, умеренной и высокой психологической нагрузкой. Наибольший риск выраженного дистресса наблюдался у людей с длительным течением диабета и уже развившимися осложнениями.

Авторы считают, что наряду с контролем уровня сахара в крови пациентам с диабетом важно уделять внимание психологическому состоянию. По их мнению, работа с тревогой и негативными мыслями о болезни может помочь улучшить качество жизни и облегчить повседневное управление заболеванием.

Ранее ученые выяснили, что плохой ночной сон и длительный сон днем повышают риск жировой болезни печени при диабете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто отношение украинцев к возможным переговорам с Россией

    Генерал-лейтенант раскрыл планы Запада по подготовке мобилизационного резерва

    В США рассказали о способе отвлечения внимания от провалов ВСУ

    Названы два ключевых направления автономного управления дронами в России

    Россиянка описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила»

    Написавшая письмо Путину испанская школьница показала подарок от президента

    Запад встряхнули слова Путина о сильной России

    Названа самая подорожавшая с начала года валюта в мире

    Названа главная проблема переговоров между Россией и Украиной

    Названы способы приобрести дешевые туры за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok