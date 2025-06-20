Нажившегося на подъеме затонувших кораблей российского чиновника задержала ФСБ

В Хабаровском крае чиновника задержали за растрату на подъеме затонувших судов

В Хабаровском крае ФСБ задержала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, Березовский нажился на федеральном проекте «Генеральная уборка» по подъему и утилизации затонувших кораблей в Охотском море и Татарском проливе. Убрать со дна планировалось 17 судов. Возбуждено уголовное дело о растрате и присвоении бюджетных средств.

Ранее «Лента.ру» подробно рассказывала, что по федеральному проекту «Генеральная уборка» 213 затонувших судов отправят на металлолом.