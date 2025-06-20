Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 20 июня 2025Силовые структуры

Нажившегося на подъеме затонувших кораблей российского чиновника задержала ФСБ

В Хабаровском крае чиновника задержали за растрату на подъеме затонувших судов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Хабаровском крае ФСБ задержала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, Березовский нажился на федеральном проекте «Генеральная уборка» по подъему и утилизации затонувших кораблей в Охотском море и Татарском проливе. Убрать со дна планировалось 17 судов. Возбуждено уголовное дело о растрате и присвоении бюджетных средств.

Ранее «Лента.ру» подробно рассказывала, что по федеральному проекту «Генеральная уборка» 213 затонувших судов отправят на металлолом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Израиля высказался о планах устранить верховного лидера Ирана

    Новак указал рецепт стимулирования экономики

    ЦБ спрогнозировал инфляцию в России к концу года

    Бойца СВО похоронили на третий год после смерти

    Захарова высказалась о политубежище для Маска

    Собянин заявил о максимально высокой эффективности работы ПВО вокруг Москвы

    Российские войска уничтожили группу ВСУ в Черниговской области

    Получившей гражданство РФ Ани Лорак припомнили выступления в госпитале для солдат ВСУ

    41-летний Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике

    Дудь рассказал о проблемах в Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости