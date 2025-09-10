Силовые структуры
11:46, 10 сентября 2025Силовые структуры

Появились новые данные о хищении денег на оборонных сооружениях на границе России

Следствие устанавливает соучастников хищения на белгородских фортификациях
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области следователи устанавливают соучастников хищения на фортификациях области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следствие устанавливает соучастников по делу о хищении денег при устройстве фортификационных сооружений. Для их выявления и привлечения к ответственности проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

По данным следствия, временно исполняющий обязанности заместителя главы Курской области Базаров распорядился о закупке тетраэдров размером меньше, чем указано в техническом задании. Таким образом, при закупке оборонительных сооружений было похищено свыше 251 миллиона рублей.

По делу также арестованы бывший начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, замминистра строительства области Владимир Губарев и генеральный директор «Еврострой» Эдгар Херимян.

Им предъявлены обвинения по статье 160 («Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал до 25 октября врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

    Все новости