Унылый замгубернатора Курской области попал на видео

В Москве суд арестовал до 25 октября врио замглавы Курской области Базарова

Мещанский суд Москвы арестовал до 25 октября временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и предоставили видео из зала заседаний.

На кадрах виден чиновник, сидящий в стеклянном «аквариуме», с унылым выражением лица и потерянным взглядом.

Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Следователь МВД просил избрать Базарову меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела. Помимо Базарова фигурантами дела являются и другие должностные лица из правительства Белгородской области. Сумма хищений составила 1 миллиард рублей.

Он курировал строительство в Белгородской области, а затем перешел на аналогичную должность в Курской области.