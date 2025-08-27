Силовые структуры
Унылый замгубернатора Курской области попал на видео

В Москве суд арестовал до 25 октября врио замглавы Курской области Базарова
Любовь Ширижик
Мещанский суд Москвы арестовал до 25 октября временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и предоставили видео из зала заседаний.

На кадрах виден чиновник, сидящий в стеклянном «аквариуме», с унылым выражением лица и потерянным взглядом.

Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Следователь МВД просил избрать Базарову меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела. Помимо Базарова фигурантами дела являются и другие должностные лица из правительства Белгородской области. Сумма хищений составила 1 миллиард рублей.

Он курировал строительство в Белгородской области, а затем перешел на аналогичную должность в Курской области.

