Силовые структуры
20:53, 25 августа 2025Силовые структуры

В МВД рассказали о хищениях при строительстве обороны в российском регионе

МВД возбудило четыре дела против замглавы Курской области Базарова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

МВД возбудило четыре уголовных дела против замглавы Курской области Владимира Базарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, помимо Базарова фигурантами дела являются и другие должностные лица из правительства Белгородской области. Речь идет о бывшем начальнике Управления капитального строительства региона Алексее Сошникове, его заместителях Андрее Решетько и Ларисе Стрелецкой и о замминистре регионального строительства Владимире Губареве.

Базаров и другие лица подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство. Сошников, Решетько и Стрелецкая арестованы. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества»).

По данным правоохранителей, фигуранты похитили более 251 миллиона рублей, завысив стоимость и занизив технические характеристики установленных на границе с Украиной тетраэдров — оборонительных сооружений.

Предварительно установлено, что указания о закупке и согласования тетраэдров меньшего размера с Минобороны России поступали от Базарова, который являлся начальником департамента строительства Белгородской области. Он лично курировал строительство фортификационных сооружений.

Все подозреваемые будут доставлены в Следственный департамент МВД России. Там им будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что Базарову вменяется хищение около 1 миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

