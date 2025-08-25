Раскрыты подробности дела врио замглавы Курской области

ТАСС: Врио замглавы Курской области Базарову вменяют хищение 1 млрд рублей

Следствие вменяет временно исполняющему обязанности (врио) заместителя губернатора Курской области Владимиру Базарову хищение около 1 миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время проходят следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного против врио замглавы региона в связи с его деятельностью на предыдущем месте работы. В рабочем кабинете Базарова в администрации Курской области проходят обыски, силовики изымают компьютеры и средства связи.

По делу о хищении фигурируют вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. По версии следствия, они разработали криминальную схему, которая позволила им путем мошенничества похитить около миллиарда рублей, выделенных из бюджета на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Базарова назначили врио вице-губернатора Курской области 5 февраля 2025 года. До этого он занимал аналогичную должность в Белгородской области, где курировал строительство, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее 25 августа стало известно о задержании Базарова.