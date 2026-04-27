18:03, 27 апреля 2026Путешествия

Двигатель самолета с двумя сотнями пассажиров загорелся во время разгона

Двигатель самолета Swiss International загорелся во время разгона в Дели
Алина Черненко

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Двигатель самолета авиакомпании Swiss International с двумя сотнями пассажиров на борту загорелся во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Дели. Об этом сообщает портал CNBC.

Уточняется, что инцидент произошел 26 апреля с лайнером, вылетавшим из столицы Индии в швейцарский Цюрих. Экипаж отменил взлет и, оценив ситуацию, в качестве меры предосторожности принял решение об эвакуации, во время которой четыре пассажира и один член экипажа получили травмы.

Представители перевозчика заявили, что для расследования произошедшего создали рабочую группу. Пострадавших пассажиров и члена экипажа с растяжением лодыжки доставили в больницу.

Ранее паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета сразу после вылета из аэропорта Сан-Паулу. Сначала люди услышали громкий взрыв, а увидели в иллюминаторы искры.

