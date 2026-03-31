09:36, 31 марта 2026

Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

Елизавета Гринберг (редактор)

Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета Delta Air Lines сразу после взлета из аэропорта Сан-Паулу (Бразилия). Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 29 марта на рейсе до американской Атланты. Уточняется, что сначала находящиеся в салоне люди услышали громкий взрыв, а затем из иллюминаторов увидели, что из двигателя вырываются искры. Секундами позже он загорелся, что заметно на кадрах.

Капитан авиасудна принял решение вернуться в аэропорт вылета. После посадки людей экстренно эвакуировали, и пожарные приступили к тушению. Сообщается, что на борту находилось 272 пассажира 14 членов экипажа. Как пишет издание Abc7, пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее у самолета с 179 пассажирами на борту загорелся двигатель в полете. Пилоты вернули борт в аэропорт вылета, однако лайнер поджег траву возле взлетной полосы при аварийной посадке.

