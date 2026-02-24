Самолет с 179 пассажирами на борту загорелся и поджег взлетную полосу при посадке

В аэропорту США начался пожар из-за горящего двигателя самолета Delta, который поджег взлетную полосу при аварийной посадке. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 22 февраля в международной воздушной гавани Саванна/Хилтон-Хед на рейсе в Атланту. Экипаж Boeing 737-900 с 179 пассажирами на борту сообщил, что левый двигатель загорелся сразу после взлета. Лайнер благополучно вернулся в аэропорт отправления, однако после экстренного приземления трава вдоль рулежной дорожки оказалась охвачена огнем.

На место происшествия оперативно выдвинулись бригады пожарных и спасателей. Представитель авиаперевозчика заявил, что после остановки воздушного судна люди покинули салон в штатном режиме. О пострадавших не сообщается.

Ранее двигатель самолета с 225 пассажирами загорелся сразу после взлета. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Turkish Airlines.