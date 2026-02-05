Двигатель самолета с 225 пассажирами загорелся сразу после взлета

Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Индии из-за проблемы с двигателем

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Индии из-за проблемы с двигателем. Об этом пишет Türkiye Today.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 4 февраля, на рейсе из Катманду, Непал, в Стамбул, Турция. Правый двигатель лайнера, на борту которого находилось 225 пассажиров и 11 членов экипажа, загорелся сразу после взлета.

Пилот предупредил диспетчерскую службу индийского города Калькутта о произошедшем и изменил маршрут Airbus A330-303. Примерно через 10 минут воздушное судно село в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса. Все 236 человек были благополучно эвакуированы из салона. Сейчас борт все еще находится в Калькутте, специалисты выясняют причину неисправности в двигателе.

Ранее самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт вылета из-за задымившегося двигателя. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию.

