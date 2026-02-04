Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 4 февраля 2026Путешествия

Самолет со 136 пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за дыма в двигателе

Самолет Delta вернулся в аэропорт Сан-Антонио из-за задымившегося двигателя
Алина Черненко

Фото: Loren Elliott / Reuters

Самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт вылета из-за задымившегося двигателя. Об этом сообщает местный портал San Antonio Express-News.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 3 февраля, с лайнером, направлявшимся из Сан-Антонио в Атланту, США. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

Материалы по теме:
Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Аварийный выходВ сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
6 мая 2019
«Горящий клубок железа летит по полосе» Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
«Горящий клубок железа летит по полосе»Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
6 мая 2019

Вскоре после взлета диспетчерская служба сообщила о дыме из двигателя воздушного судна. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы обеспечить приоритетное обслуживание, и примерно через пять минут самолет благополучно приземлился в воздушной гавани Сан-Антонио.

На земле пожарные проверили лайнер и не обнаружили признаков возгорания. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Аналогичная проблема произошла на борту самолета этой же авиакомпании, выполнявшего рейс из Лас-Вегаса в Атланту, в 2024 году. Вырывавшиеся из двигателя клубы черного дыма попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

    В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Звезда КВН рассказал о поведении Эрнста за кулисами телеигры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok