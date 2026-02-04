Самолет со 136 пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за дыма в двигателе

Самолет Delta вернулся в аэропорт Сан-Антонио из-за задымившегося двигателя

Самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт вылета из-за задымившегося двигателя. Об этом сообщает местный портал San Antonio Express-News.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 3 февраля, с лайнером, направлявшимся из Сан-Антонио в Атланту, США. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

Вскоре после взлета диспетчерская служба сообщила о дыме из двигателя воздушного судна. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы обеспечить приоритетное обслуживание, и примерно через пять минут самолет благополучно приземлился в воздушной гавани Сан-Антонио.

На земле пожарные проверили лайнер и не обнаружили признаков возгорания. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Аналогичная проблема произошла на борту самолета этой же авиакомпании, выполнявшего рейс из Лас-Вегаса в Атланту, в 2024 году. Вырывавшиеся из двигателя клубы черного дыма попали на видео.