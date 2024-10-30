Пассажирский самолет с вырывающимся из двигателя дымом попал на видео

ABC: самолет Delta Airlines прервал взлет из-за задымления двигателя

Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines был вынужден прервать взлет из-за задымления двигателя. Инцидент попал на видео, которое публикует ABC News.

Лайнер Airbus A330 должен был выполнить рейс из Лас-Вегаса в Атланту 28 октября, однако во время руления произошла проблема с двигателем. На записи видны вырывавшиеся из-под самолета клубы черного дыма, из-за которых пришлось прервать отправление.

Отмечается, что на борту было девять членов экипажа и 291 пассажир, никто из них не пострадал. На место происшествия прибыли аварийно-инспекционные бригады. Они установили, что причиной неисправности стал выброс воспламенившегося топлива.

Ранее летевший в Токио самолет авиакомпании Singapore Airlines резко сменил курс и сел в Тайбэе. Причиной стала трещина на лобовом стекле.