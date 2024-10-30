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10:23, 30 октября 2024Путешествия

В самолете с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе

AeroInside: в самолете Singapore Airlines в небе треснуло лобовое стекло

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Токио самолет авиакомпании Singapore Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Сингапура Boeing 777-300 27 октября. Экипаж доложил о растрескивании лобового стекла в небе. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате самолет совершил экстренную посадку в Тайбэе.

Ранее летевший в Катар самолет авиакомпании Qatar Airways с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте из-за неисправности. Инцидент произошел со следовавшим в Доху из Москвы лайнером 27 октября.

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      Фариза Бацазова
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