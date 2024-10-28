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13:41, 28 октября 2024Путешествия

Летевший в Катар самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

TourDom: летевший в Доху самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Катар самолет авиакомпании Qatar Airways с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте из-за неисправности. Об этом пишет портал TourDom.

Инцидент произошел со следовавшим в Доху из Москвы Boeing 787 в воскресенье, 27 октября. Первоначально лайнер вылетел в аэропорт назначения по расписанию, но через некоторое время он вернулся в Шереметьево.

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По утверждениям пассажиров, сначала всех держали в самолете на авиагавани. «Оперативно устранить неполадку не удалось, поэтому туристов высадили обратно в терминал», — говорится в сообщении. Туристы также отметили, что во время ожидания их не кормили и не предоставили напитков.

Уже ночью в столичную воздушную гавань прибыл резервный борт и направился в Катар. В Дохе россияне оказались утром в понедельник. Что конкретно случилось с самолетом, неизвестно. «Версии разных пассажиров очень сильно расходятся: одни говорят про проблемы с автопилотом, другие — про неисправности закрылков», — добавили в издании.

Ранее пассажирский самолет провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео. Ситуация произошла с Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways. Колеса правой основной стойки шасси лайнера застряли в дренажном отверстии ливневой системы.

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      Фариза Бацазова
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