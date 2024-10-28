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11:30, 28 октября 2024Путешествия

Пассажирский самолет провалился в дыру и попал на видео

Самолет Qatar Airways провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео

Пассажирский самолет провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал AviaNews.

Инцидент произошел с Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways. Отмечается, что колеса правой основной стойки шасси лайнера застряли в дренажном отверстии ливневой системы.

По данным источника, теперь воздушное судно ждет как минимум серьезный технический осмотр, а как максимум — ремонт.

Ранее суперкрыса проникла на борт самолета Spirit Airlines из Далласа в Лос-Анджелес, напугала пассажиров и попала на видео. На записи видны лапы крупного грызуна, сидящего в светильнике над головой одного из пассажиров.

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      Фариза Бацазова
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