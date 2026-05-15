Найдено доказательство существования гигантского кальмара

У побережья Австралии нашли ДНК гигантского кальмара

У побережья Западной Австралии ученые впервые за четверть века нашли доказательство существования гигантского кальмара с помощью анализа воды. Об этом сообщает NewsNation.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Environmental DNA, команда биологов взяла 178 проб воды на разных глубинах в восточной части Индийского океана у рифа Нингалу. Среди 226 идентифицированных видов морских обитателей исследователи обнаружили следы ДНК загадочного гигантского кальмара. «Нахождение доказательств существования гигантского кальмара действительно захватывает воображение, но это лишь часть гораздо более масштабной картины», — заявила ведущий автор исследования Джорджия Нестер.

Помимо кальмара, ученые задокументировали 83 новых для этого региона вида, включая представителей рода спящих акул и морских удильщиков. По данным Смитсоновского океанологического института, крупнейший зарегистрированный гигантский кальмар достигал 13 метров в длину. Первое видео живого гигантского кальмара в естественной среде обитания было снято только в 2012 году у берегов Японии — до этого ученым попадались лишь мертвые или умирающие особи.

