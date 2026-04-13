Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:35, 13 апреля 2026

Новый род тарантулов нашли благодаря их гигантским гениталиям

Антонина Черташ
Фото: morslasdert / Shutterstock / Fotodom

Ученые открыли новый род тарантулов Satyrex, самцы которого отличаются гигантскими гениталиями. Об этом сообщает Metro.

Исследователи из Университета Турку обнаружили в Аравии и Африке четыре новых вида пауков, у которых педипальпы (специализированные придатки для переноса спермы) достигают пяти сантиметров — почти в четыре раза длиннее передней части тела.

Как заявил доктор Алиреза Замани, именно благодаря этой особенности вид удалось идентифицировать. «У самцов этих пауков самые длинные пальпы среди всех известных птицеедов», — отметил Замани. Род назвали Satyrex — сочетание слов «сатир» (в мифологии — дух природы с гипертрофированными гениталиями) и латинского rex (король).

Самый крупный вид — Satyrex ferox — имеет размах лап 14 сантиметров и отличается агрессивностью: при малейшей опасности он поднимает передние лапы и громко шипит. Исследователи считают, что гигантские гениталии развились как эволюционный механизм, позволяющий самцу удерживать дистанцию от голодной партнерши, которая в противном случае съела бы его прямо во время полового акта. «Размер действительно имеет значение, по крайней мере в таксономии тарантулов», — резюмирует доктор Замани.

Материалы по теме:
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019
Цветная революция Раскрыто происхождение негров и азиатов
Цветная революцияРаскрыто происхождение негров и азиатов
9 июня 2017

Ранее сообщалось, что США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов. «В целом этот вид очень смирный, но могут и укусить, если вы возьмете их в руки», — предупредил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok