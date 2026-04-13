Новый род тарантулов нашли благодаря их гигантским гениталиям

Новый род тарантулов назвали в честь сатиров из-за гигантских гениталий

Ученые открыли новый род тарантулов Satyrex, самцы которого отличаются гигантскими гениталиями. Об этом сообщает Metro.

Исследователи из Университета Турку обнаружили в Аравии и Африке четыре новых вида пауков, у которых педипальпы (специализированные придатки для переноса спермы) достигают пяти сантиметров — почти в четыре раза длиннее передней части тела.

Как заявил доктор Алиреза Замани, именно благодаря этой особенности вид удалось идентифицировать. «У самцов этих пауков самые длинные пальпы среди всех известных птицеедов», — отметил Замани. Род назвали Satyrex — сочетание слов «сатир» (в мифологии — дух природы с гипертрофированными гениталиями) и латинского rex (король).

Самый крупный вид — Satyrex ferox — имеет размах лап 14 сантиметров и отличается агрессивностью: при малейшей опасности он поднимает передние лапы и громко шипит. Исследователи считают, что гигантские гениталии развились как эволюционный механизм, позволяющий самцу удерживать дистанцию от голодной партнерши, которая в противном случае съела бы его прямо во время полового акта. «Размер действительно имеет значение, по крайней мере в таксономии тарантулов», — резюмирует доктор Замани.

Ранее сообщалось, что США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов. «В целом этот вид очень смирный, но могут и укусить, если вы возьмете их в руки», — предупредил эксперт.