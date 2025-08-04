США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов

Жителей США предупредили о нашествии тарантулов осенью

Осенью 2025 года жители США могут столкнуться с аномально большим количеством тарантулов. Об этом пишет USA Today.

Нашествие пауков ожидается в юго-западных и западных штатах страны. Осенью у тарантулов начнется брачный сезон: десятки тысяч самцов выползут на поверхность в поисках самок. Повышенная влажность только поспособствует этому.

По словам Дэна МакКамиша, старшего научного сотрудника по вопросам окружающей среды государственных парков Калифорнии, в отдельных местах можно будет увидеть целые полчища пауков. Он призвал их не трогать. «В целом этот вид очень смирный, но, если вы возьмете их в руки, они могут и укусить», — объяснил он. Ученый также добавил, что уничтожать тарантулов не нужно: они поддерживают равновесие в природе.

Пауки ищут самок по феромонам — те обычно ждут их возле нор. После спаривания самцы живут недолго. По словам МакКамиша, чаще всего их просто съедают партнерши. Он объяснил, что в другие сезоны людям сложно встретить тарантулов на улице. Зимой они укрываются в своих норах, а весной появляются на поверхности только по ночам.

По приблизительным оценкам, в США обитают 29 различных видов тарантулов. Они распространенных в 15 штатах.

Ранее сообщалось, что мужчина поправил свое психическое здоровье при помощи тарантулов. Получив известность благодаря своему увлечению, он стал ездить по стране и помогать людям, которые хотят побороть арахнофобию — страх перед пауками.

