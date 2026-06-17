Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 17 июня 2026Силовые структуры

Освободившийся из российской колонии мужчина провел испытания в заброшенном доме

Житель Биробиджана получил 24 года колонии за госизмену в пользу Украины и терроризм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске вынес приговор жителю Биробиджана за госизмену в пользу Украины и терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина признан виновным по статьям 275 УК РФ («Государственная измена»), 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), 205 УК РФ («Приготовление к теракту»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения террористической деятельности»). Он получил 24 года лишения свободы, первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима

Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина освободился из колонии и связался с представителем террористической организации. За денежное вознаграждение россиянин согласился выполнять задания в интересах Украины. Он по инструкции изготовил зажигательную смесь и провел испытания в заброшенном доме в Биробиджане, после чего оборудовал схрон с готовой смесью. Мужчина выбрал место преступления и продумал пути отхода.

За выполнение заданий ему заплатили 50 тысяч рублей. Задуманное сорвали сотрудники управления ФСБ России по Еврейскому автономному округу.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР) и Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп договорился с Европой об Украине. Какую цену за поддержку США заплатят страны G7?

    Часть россиян предупредили об экстремальных ливнях и аномальной прохладе

    Раскрыто число получивших «визу традиционных ценностей» в Россию иностранцев

    Опубликованы фото победившей в конкурсе красоты «российской Сандры Буллок»

    Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 20

    Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

    Несколько версий Lada Granta и Niva Legend подешевели для россиян

    Внук конструктора-оружейника впервые сделал признание по расправе над чемпионом РСФСР

    Солистка группы «Тату» в прозрачном платье сходила на показ Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok