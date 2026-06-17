Освободившийся из российской колонии мужчина провел испытания в заброшенном доме

Житель Биробиджана получил 24 года колонии за госизмену в пользу Украины и терроризм

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске вынес приговор жителю Биробиджана за госизмену в пользу Украины и терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина признан виновным по статьям 275 УК РФ («Государственная измена»), 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), 205 УК РФ («Приготовление к теракту»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения террористической деятельности»). Он получил 24 года лишения свободы, первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима

Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина освободился из колонии и связался с представителем террористической организации. За денежное вознаграждение россиянин согласился выполнять задания в интересах Украины. Он по инструкции изготовил зажигательную смесь и провел испытания в заброшенном доме в Биробиджане, после чего оборудовал схрон с готовой смесью. Мужчина выбрал место преступления и продумал пути отхода.

За выполнение заданий ему заплатили 50 тысяч рублей. Задуманное сорвали сотрудники управления ФСБ России по Еврейскому автономному округу.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР) и Крыма.