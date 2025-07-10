Высмеявшей девочку-квадробера певице посоветовали пройти психиатрическую реабилитацию

Певец Данко предложил Mia Boyka пройти психиатрическую реабилитацию

Российский певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) прокомментировал слова певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) о недопустимости розового цвета в одежде мужчин. Его комментарий приводит Teleprogramma.

«Человеку нужно пройти психиатрическую реабилитацию. Сейчас мир наполнен стрессами, странными людьми с непонятно откуда взявшимися рассуждениями», — заявил артист. Данко усомнился в том, что исполнительница является лидером общественного мнения и может давать людям указания. Он также предложил певице пожаловаться создателям российских реалити-шоу, участники которых часто ходят в розовой одежде.

Ранее Бойко призвала мужчин исключить из гардероба вещи розового цвета. До этого певица оскорбила китайцев, изобразив азиатский разрез глаз, и оскандалилась, высмеяв девочку-квадробера во время празднования Дня города Надыма.